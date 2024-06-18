Авдонин Авдей Андреевич
Место рожденияд. Ушева Якушевский приход
Дата рождения1791
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Андрей Гаврилович
Мать: Ирина Прокофьевна
д. Ушева Якушевский приход
Бракосочетание
02.07.1807
Рождение ребёнка
06.03.1821
Дочь: (Авдонина) Авдотья (Евдокия) Авдеевна
Мать ребёнка: (Ильина) Евдокия Лукоянова
д. Ушева Якушевский приход
Смерть
1855