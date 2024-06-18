Авдонин Авдей Андреевич 1791 — найти родственников по фамилии на Familio
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Авдонин Авдей Андреевич

Место рождения

д. Ушева Якушевский приход

Дата рождения

1791

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Андрей Гаврилович

Мать: Ирина Прокофьевна

д. Ушева Якушевский приход
Бракосочетание
02.07.1807

Жена: (Ильина) Евдокия Лукоянова

Рождение ребёнка
06.03.1821

Дочь: (Авдонина) Авдотья (Евдокия) Авдеевна

Мать ребёнка: (Ильина) Евдокия Лукоянова

д. Ушева Якушевский приход
Смерть
1855

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