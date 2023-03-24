Анна Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1921
Отец ребёнка: Цымбалюк Ефим Варфоломеевич
В. Мацевичи
Рождение ребёнка
06.01.1942
Отец ребёнка: Цымбалюк Ефим Варфоломеевич
Архангельская область,Каргопольский,Лядины
Смерть
Неизвестно