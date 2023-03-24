Анна Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1921

Сын: Цымбалюк Данил Ефимович

Отец ребёнка: Цымбалюк Ефим Варфоломеевич

В. Мацевичи
Рождение ребёнка
06.01.1942

Сын: Цимбалюк Иван Ефимович

Отец ребёнка: Цымбалюк Ефим Варфоломеевич

Архангельская область,Каргопольский,Лядины
Смерть
Неизвестно
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