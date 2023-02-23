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Кавкаев ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Кавкаев Дмитрий Тимофеев

Мать ребёнка: ?

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Кавкаев Никита Тимофеевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кавкаев Павел Тимофеевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Тимофеевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанида Тимофеевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кавкаев Алексей Тимофеевич

Мать ребёнка: ?

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