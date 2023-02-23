Кавкаев ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1889
Мать ребёнка: ?
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1892
Сын: Кавкаев Никита Тимофеевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Тимофеевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанида Тимофеевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кавкаев Алексей Тимофеевич
Мать ребёнка: ?