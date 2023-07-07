Лазутчева (Назаркина) Таисия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазутчева (Назаркина) Таисия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазутчев Юрий Анатольевич

Отец ребёнка: Лазутчев Анатолий Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лазутчева) Надежда Анатольевна

Отец ребёнка: Лазутчев Анатолий Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазутчев Анатолий Фёдорович

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