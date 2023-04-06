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Беликов Иван Григорьевич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

20.04.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1832

Отец: Беликов Григорий Павлович

Мать: не указана

Бракосочетание
26.10.1851

Жена: Беликова Агриппина Фроловна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Беликов Карп Иванович

Мать ребёнка: Беликова Агриппина Фроловна

Рождение ребёнка
10.05.1853

Дочь: Гликерия Ивановна

Мать ребёнка: Беликова Агриппина Фроловна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Беликов Иван Иванович

Мать ребёнка: Беликова Агриппина Фроловна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Беликов Никита Иванович

Мать ребёнка: Беликова Агриппина Фроловна

Рождение ребёнка
09.07.1860

Сын: Беликов Антон Иванович

Мать ребёнка: Беликова Агриппина Фроловна

Рождение ребёнка
30.06.1863

Сын: Беликов Иван Иванович

Мать ребёнка: Беликова Агриппина Фроловна

Рождение ребёнка
16.04.1865

Сын: Беликов Иван Иванович

Мать ребёнка: Беликова Агриппина Фроловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
торговля
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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