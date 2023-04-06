Беликов Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения20.04.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1832
Отец: Беликов Григорий Павлович
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1851
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Беликова Агриппина Фроловна
Рождение ребёнка
10.05.1853
Дочь: Гликерия Ивановна
Мать ребёнка: Беликова Агриппина Фроловна
Рождение ребёнка
1855
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Беликова Агриппина Фроловна
Рождение ребёнка
09.07.1860
Мать ребёнка: Беликова Агриппина Фроловна
Рождение ребёнка
30.06.1863
Рождение ребёнка
16.04.1865
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
торговля
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно