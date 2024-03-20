Ушкова Мелания Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.03.1870 ст.
Дочь: Ушкова Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Ушков Дмитрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
16.03.1873 ст.
Дочь: Ушкова Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Ушков Дмитрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
27.08.1876 ст.
Дочь: Ушкова Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Ушков Дмитрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
05.07.1880 ст.
Дочь: Ушкова Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Ушков Дмитрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
08.08.1882 ст.
Отец ребёнка: Ушков Дмитрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ушков Дмитрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ушкова Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Ушков Дмитрий Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орлова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Ушков Дмитрий Афанасьевич
Смерть
Неизвестно