Ушкова Мелания Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУшкова Мелания Михайловна

Ушкова Мелания Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1870 ст.

Дочь: Ушкова Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Ушков Дмитрий Афанасьевич

Исаково, Дмитровский район, Московская область
Рождение ребёнка
16.03.1873 ст.

Дочь: Ушкова Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Ушков Дмитрий Афанасьевич

Исаково, Дмитровский район, Московская область
Рождение ребёнка
27.08.1876 ст.

Дочь: Ушкова Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Ушков Дмитрий Афанасьевич

Исаково, Дмитровский район, Московская область
Рождение ребёнка
05.07.1880 ст.

Дочь: Ушкова Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Ушков Дмитрий Афанасьевич

Исаково, Дмитровский район, Московская область
Рождение ребёнка
08.08.1882 ст.

Сын: Ушков Матвей Дмитриевич

Отец ребёнка: Ушков Дмитрий Афанасьевич

Исаково, Дмитровский район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ушков Влас Дмитриевич

Отец ребёнка: Ушков Дмитрий Афанасьевич

Исаково, Дмитровский район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ушкова Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Ушков Дмитрий Афанасьевич

Исаково, Дмитровский район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушков Дмитрий Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орлова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Ушков Дмитрий Афанасьевич

Исаково, Дмитровский район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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