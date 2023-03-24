Hämäläinen Iisakki Juhonpoika — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Hämäläinen Iisakki Juhonpoika

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Место рождения

ozero Pyalk-Yarvi, Pälkjärvi, Ristiselän tila, Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

10.05.1865

Дата смерти

22.06.1866

Пол

Мужской

Отец

1830 г.р.

Мать

1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1865

Отец: Hämäläinen Juho Juhonpoika

Мать: Immonen Anna

ozero Pyalk-Yarvi, Pälkjärvi, Ristiselän tila, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
22.06.1866
ozero Pyalk-Yarvi, Pälkjärvi, Ristiselän tila, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
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