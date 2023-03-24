Hämäläinen Iisakki Juhonpoika
Место рожденияozero Pyalk-Yarvi, Pälkjärvi, Ristiselän tila, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Дата рождения10.05.1865
Дата смерти22.06.1866
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1865
Отец: Hämäläinen Juho Juhonpoika
Мать: Immonen Anna
ozero Pyalk-Yarvi, Pälkjärvi, Ristiselän tila, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
22.06.1866
ozero Pyalk-Yarvi, Pälkjärvi, Ristiselän tila, Великое княжество Финляндское, Российская Империя