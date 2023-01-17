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Карташов Георгий Сидорович
Карташов Георгий Сидорович
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Место рождения
Точильное
, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
Дата рождения
29.01.1914
Дата смерти
2002
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Точильное
, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
2002
Барнаул
, город Барнаул, Алтайский край
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