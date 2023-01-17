Карташов Георгий Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташов Георгий Сидорович

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Место рождения

Точильное, Смоленский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

29.01.1914

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Точильное, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
2002
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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