Приходько (Крутикова) Анастасия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1919
Дата смерти14.12.2002
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1919
Отец: Крутиков Сергей Федосеевич
Мать: Гармаш Наталья
Рождение ребёнка
12.10.1947
Дочь: Овчинникова Александра Федоровна
Отец ребёнка: Приходько Федор Яковлевич
Амурская обл., Бурейской р-он, д. Кулустай
Рождение ребёнка
1949
Сын: Приходько Владимир Федорович
Отец ребёнка: Приходько Федор Яковлевич
Смерть
14.12.2002