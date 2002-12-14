Приходько (Крутикова) Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приходько (Крутикова) Анастасия Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1919

Дата смерти

14.12.2002

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1919

Отец: Крутиков Сергей Федосеевич

Мать: Гармаш Наталья

Рождение ребёнка
12.10.1947

Дочь: Овчинникова Александра Федоровна

Отец ребёнка: Приходько Федор Яковлевич

Амурская обл., Бурейской р-он, д. Кулустай
Рождение ребёнка
1949

Сын: Приходько Владимир Федорович

Отец ребёнка: Приходько Федор Яковлевич

Смерть
14.12.2002
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