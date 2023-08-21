Туфатулин Шариф Гарифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туфатулин Шариф Гарифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

2008

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Тухфатуллин Гариф

Мать: Тухфатуллина Майтаб

Смерть
2008
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