Плоткин Арон Иосифович
Место рожденияБелорусская ССР, Минская обл., Гресский р-н, м. Грозово
Дата рождения16.02.1908 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1908 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
С 20.10.1930 по ?.11.1932
Военная служба
С ?.02.1940
Призван Сталинский РВК, Белорусская ССР, г.Минск, Сталинский р-н
Военная награда
15.02.1943
Приказом войскам 19 Армии №062 от 15 февраля 1943 г. награжден медалью «За боевые заслуги»
Военная награда
10.06.1945
Приказом ВС 57 А №139/н от 10 июня 1945 г. награжден орденом "Красная Звезда"
Демобилизация
20.04.1946
Рождение ребёнка
04.03.1947
Дочь: Плоткина (Плоткина) Зинаида Ароновна
Мать ребёнка: не указана
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург