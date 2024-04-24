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Плоткин Арон Иосифович

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Место рождения

Белорусская ССР, Минская обл., Гресский р-н, м. Грозово

Дата рождения

16.02.1908 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1908 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плоткина (Мандель) Геня Меселевна (Моисеевна)

Военная служба
С 20.10.1930 по ?.11.1932
Военная служба
С ?.02.1940
Призван Сталинский РВК, Белорусская ССР, г.Минск, Сталинский р-н
Военная награда
15.02.1943
Приказом войскам 19 Армии №062 от 15 февраля 1943 г. награжден медалью «За боевые заслуги»
Военная награда
10.06.1945
Приказом ВС 57 А №139/н от 10 июня 1945 г. награжден орденом "Красная Звезда"
Демобилизация
20.04.1946
Рождение ребёнка
04.03.1947

Дочь: Плоткина (Плоткина) Зинаида Ароновна

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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