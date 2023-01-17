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Андрей Никитич

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Место рождения

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1774 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никита Михайлович

Мать: не указана

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
07.02.1790

Жена: Степанида Тихоновна

Церковь Святых Благоверных Князей Бориса и Глеба, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Крещение
11.11.1792
Церковь Святых Благоверных Князей Бориса и Глеба, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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