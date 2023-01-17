Андрей Никитич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никита Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1790
Жена: Степанида Тихоновна
Церковь Святых Благоверных Князей Бориса и Глеба, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Крещение
11.11.1792
Церковь Святых Благоверных Князей Бориса и Глеба, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно