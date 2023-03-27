Шпакова Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпакова Татьяна Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1957 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1982

Отец: не указан

Мать: Дмитрушкова Надежда Ивановна

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