Хардинъ Василий
Место рожденияВарваже Решетово тожъ
Дата рождения1729
Дата смерти1760
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Хардинъ Яковъ
Мать: Хардина Елена Дмитрева
Варваже Решетово тожъ
Рождение ребёнка
1747
Сын: Хардинъ Миней
Мать ребёнка: не указана
Варваже Решетово тожъ
Рождение ребёнка
1756
Сын: Хардинъ Евсевий
Мать ребёнка: не указана
Варваже Решетово тожъ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1760