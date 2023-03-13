Хардинъ Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хардинъ Василий

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Место рождения

Варваже Решетово тожъ

Дата рождения

1729

Дата смерти

1760

Пол

Мужской

Отец

1712 г.р.

Мать

1692 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Хардинъ Яковъ

Мать: Хардина Елена Дмитрева

Варваже Решетово тожъ
Рождение ребёнка
1747

Сын: Хардинъ Миней

Мать ребёнка: не указана

Варваже Решетово тожъ
Рождение ребёнка
1756

Сын: Хардинъ Евсевий

Мать ребёнка: не указана

Варваже Решетово тожъ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1760
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