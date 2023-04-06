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Шмелев Александр Виссарионов

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Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лаженицына Пелагия Александрова

Мать ребёнка: Шмелева Елена Андреева

Слободской, город Слободской, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмелева Елена Андреева

Работа или профессия
Неизвестно
купец
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
После 1763
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