Шмелев Александр Виссарионов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1735
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лаженицына Пелагия Александрова
Мать ребёнка: Шмелева Елена Андреева
Слободской, город Слободской, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шмелева Елена Андреева
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763