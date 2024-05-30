Васильев Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения11.08.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
11.08.1876 ст.
Отец: Василий Михайлович
Метрика о рождении: КАРАЧАРОВО СЕЛО, ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №1233, стр. 67.
Бракосочетание
10.01.1910
Кусково, Выхинская волость, Московский уезд
Метрика о бракосочетании: КУСКОВО СЕЛО, ЦЕРКОВЬ СПАССКАЯ. ЦГА Москвы, фонд №2132, опись №2, дело №109, стр. 5. Первым браком. Канцелярский служитель правления Московского округа путей снабжения.
Смерть
Неизвестно