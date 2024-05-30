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Васильев Александр Васильевич

Место рождения

Новая Андроновка, Выхинская волость, Московский уезд

Дата рождения

11.08.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1876 ст.

Отец: Василий Михайлович

Мать: Евдокия (Авдотья) Федотовна

Новая Андроновка, Выхинская волость, Московский уезд
Метрика о рождении: КАРАЧАРОВО СЕЛО, ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №1233, стр. 67.
Бракосочетание
10.01.1910

Жена: Васильева (Тараркина) Екатерина Степановна

Кусково, Выхинская волость, Московский уезд
Метрика о бракосочетании: КУСКОВО СЕЛО, ЦЕРКОВЬ СПАССКАЯ. ЦГА Москвы, фонд №2132, опись №2, дело №109, стр. 5. Первым браком. Канцелярский служитель правления Московского округа путей снабжения.
Смерть
Неизвестно

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