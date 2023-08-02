Сотникова (Сотников) Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сотникова (Сотников) Настасья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Наталья Дементьевна

Отец ребёнка: Сотников Дементий (Демид) Лазаревич

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Настасья Дементьевна

Отец ребёнка: Сотников Дементий (Демид) Лазаревич

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Сотников Гаврила Дементьевич

Отец ребёнка: Сотников Дементий (Демид) Лазаревич

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Сотников Степан Дементьевич

Отец ребёнка: Сотников Дементий (Демид) Лазаревич

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Сотников Михаил Дементьевич

Отец ребёнка: Сотников Дементий (Демид) Лазаревич

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
После 1816
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