Корзникова Татьяна Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Мария Христофоровна
Отец ребёнка: Корзников Христофор Иванович
д. Весёлая Ентальской волости
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Вера Христофоровна
Отец ребёнка: Корзников Христофор Иванович
д. Весёлая Ентальской волости
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Евлампия Христофоровна
Отец ребёнка: Корзников Христофор Иванович
д. Весёлая Ентальской волости
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Ольга Христофоровна
Отец ребёнка: Корзников Христофор Иванович
д. Весёлая Ентальской волости
Рождение ребёнка
1913
Сын: Корзников Николай Христофорович
Отец ребёнка: Корзников Христофор Иванович
д. Весёлая Ентальской волости
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно