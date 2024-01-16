Корзникова Татьяна Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзникова Татьяна Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Мария Христофоровна

Отец ребёнка: Корзников Христофор Иванович

д. Весёлая Ентальской волости
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Вера Христофоровна

Отец ребёнка: Корзников Христофор Иванович

д. Весёлая Ентальской волости
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Евлампия Христофоровна

Отец ребёнка: Корзников Христофор Иванович

д. Весёлая Ентальской волости
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Ольга Христофоровна

Отец ребёнка: Корзников Христофор Иванович

д. Весёлая Ентальской волости
Рождение ребёнка
1913

Сын: Корзников Николай Христофорович

Отец ребёнка: Корзников Христофор Иванович

д. Весёлая Ентальской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корзников Христофор Иванович

д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно
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