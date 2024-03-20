Костылева -- Пелагея Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1893
Сын: Костылев Ерофей Феодорович
Отец ребёнка: Костылев Федор Федорович
Рождение ребёнка
08.01.1895
Отец ребёнка: Костылев Федор Федорович
Рождение ребёнка
26.10.1897
Дочь: Костылева Мария Федоровна
Отец ребёнка: Костылев Федор Федорович
Рождение ребёнка
24.11.1900
Дочь: Костылева Мария Федоровна
Отец ребёнка: Костылев Федор Федорович
Рождение ребёнка
04.01.1904
Дочь: Костылева Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Костылев Федор Федорович
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно