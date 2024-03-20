Костылева -- Пелагея Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костылева -- Пелагея Тарасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Костылев Ерофей Феодорович

Отец ребёнка: Костылев Федор Федорович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.01.1895

Сын: Костылев Петр Федорович

Отец ребёнка: Костылев Федор Федорович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.10.1897

Дочь: Костылева Мария Федоровна

Отец ребёнка: Костылев Федор Федорович

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.11.1900

Дочь: Костылева Мария Федоровна

Отец ребёнка: Костылев Федор Федорович

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.01.1904

Дочь: Костылева Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Костылев Федор Федорович

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костылев Федор Федорович

Смерть
Неизвестно
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