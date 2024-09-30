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Мейер (Наппу) Елена Иосифовна

Место рождения

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

15.08.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1886

Отец: Наппу Иосиф Петрович

Мать: Наппу (Пумалайнен) Ева Ивановна

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
24.06.1918

Муж: Мейер Адам Абрамович

Рождение ребёнка
01.05.1919

Дочь: (Мейер) Айно Адамовна

Отец ребёнка: Мейер Адам Абрамович

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.04.1921

Дочь: (Мейер) Лемпи Адамовна

Отец ребёнка: Мейер Адам Абрамович

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.01.1923

Сын: Мейер Эйно Адамович

Отец ребёнка: Мейер Адам Абрамович

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
23.12.1925

Дочь: (Мейер) Элина Адамовна

Отец ребёнка: Мейер Адам Абрамович

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
19.07.1929

Сын: Мейер Иван Адамович

Отец ребёнка: Мейер Адам Абрамович

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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