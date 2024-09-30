Мейер (Наппу) Елена Иосифовна
Место рождения
Дата рождения15.08.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1886
Бракосочетание
24.06.1918
Муж: Мейер Адам Абрамович
Рождение ребёнка
01.05.1919
Дочь: (Мейер) Айно Адамовна
Отец ребёнка: Мейер Адам Абрамович
Рождение ребёнка
13.04.1921
Дочь: (Мейер) Лемпи Адамовна
Отец ребёнка: Мейер Адам Абрамович
Рождение ребёнка
13.01.1923
Сын: Мейер Эйно Адамович
Отец ребёнка: Мейер Адам Абрамович
Рождение ребёнка
23.12.1925
Дочь: (Мейер) Элина Адамовна
Отец ребёнка: Мейер Адам Абрамович
Рождение ребёнка
19.07.1929
Сын: Мейер Иван Адамович
Отец ребёнка: Мейер Адам Абрамович
Смерть
Неизвестно