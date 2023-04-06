Маркелъ Фадеевъ
Место рождения
Дата рождения1714
Дата смерти1752
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Фаддей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Сын: Терентей Маркеловъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1743
Сын: Дмитрий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1745
Сын: Тимофей
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1752