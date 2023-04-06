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Маркелъ Фадеевъ

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Место рождения

Холостой Майдан, Вадский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1714

Дата смерти

1752

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Фаддей

Мать: не указана

Холостой Майдан, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Терентей Маркеловъ

Мать ребёнка: не указана

Холостой Майдан, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Дмитрий

Мать ребёнка: не указана

Холостой Майдан, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Тимофей

Мать ребёнка: не указана

Холостой Майдан, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1752
Холостой Майдан, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
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