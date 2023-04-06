Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитрий

Дмитрий

avatar

Место рождения

Холостой Майдан, Вадский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

1787

Пол

Мужской

Отец

1714 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1746 г.р.
1742 г.р.

Дети

1769 г.р.
1776 г.р.
1778 г.р.
1780 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Маркелъ Фадеевъ

Мать: не указана

Холостой Майдан, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Рябова Варвара

Мать ребёнка: Анна Макарова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1776

Сын: Петръ

Мать ребёнка: Анна Макарова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Анна Макарова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Анна Макарова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Макарова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орина Фадеева

Смерть
1787
Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close