Дмитрий
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смерти1787
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Маркелъ Фадеевъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Рябова Варвара
Мать ребёнка: Анна Макарова
Рождение ребёнка
1776
Сын: Петръ
Мать ребёнка: Анна Макарова
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Анна Макарова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Анна Макарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Макарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орина Фадеева
Смерть
1787