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Зворыгина Дарья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1893 и 1913

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1857 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1879

Муж: Зворыгин Семён Яковлевич

Рождение ребёнка
27.07.1879 ст.

Сын: Зворыгин Прохор Семёнович

Отец ребёнка: Зворыгин Семён Яковлевич

Фомы Сухих, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Зворыгина Фекла Семёновна

Отец ребёнка: Зворыгин Семён Яковлевич

Фомы Сухих, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1893

Дочь: Зворыгина Анастасия Семёновна

Отец ребёнка: Зворыгин Семён Яковлевич

Фомы Сухих, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Между 1893 и 1913
Восприемник
29.11.1893 ст.
Васильевское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Варвара Родители: Мухинской волости починка Пронинского крестьянин Григорий Андреев Зварыгин и законная жена его Александра Павлова

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