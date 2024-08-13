Зворыгина Дарья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1893 и 1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1879
Рождение ребёнка
27.07.1879 ст.
Сын: Зворыгин Прохор Семёнович
Отец ребёнка: Зворыгин Семён Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Зворыгина Фекла Семёновна
Отец ребёнка: Зворыгин Семён Яковлевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1893
Дочь: Зворыгина Анастасия Семёновна
Отец ребёнка: Зворыгин Семён Яковлевич
Смерть
Между 1893 и 1913
Восприемник
29.11.1893 ст.
Васильевское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Варвара Родители: Мухинской волости починка Пронинского крестьянин Григорий Андреев Зварыгин и законная жена его Александра Павлова