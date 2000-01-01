Козорез (Садовник) Прасковья Ивановна
Место рожденияс. Богополь, Балтского уезда, Подольской губернии
Дата рождения1887
Дата смерти1915
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
с. Богополь, Балтского уезда, Подольской губернии
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Козорез Василий Алексеевич
с. Богополь, Балтский уезд, Подольская Губерния
Смерть
1915
с. Богополь, Балтского уезда, Подольской губернии