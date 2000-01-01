Козорез (Садовник) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козорез (Садовник) Прасковья Ивановна

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Место рождения

с. Богополь, Балтского уезда, Подольской губернии

Дата рождения

1887

Дата смерти

1915

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Садовник Иван Харлампиев

Мать: Садовник Агриппина Васильева

с. Богополь, Балтского уезда, Подольской губернии
Рождение ребёнка
1909

Сын: Козорез Иван Васильевич

Отец ребёнка: Козорез Василий Алексеевич

с. Богополь, Балтский уезд, Подольская Губерния
Смерть
1915
с. Богополь, Балтского уезда, Подольской губернии
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