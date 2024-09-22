Епифанова Дарья Андреяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Епифанова Дарья Андреяновна

Место рождения

Черки-Бибкеево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1837 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Черки-Бибкеево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
22.10.1862 ст.

Муж: Михайлов-Никифоров-Ганин (Гавриилов) Стефан Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.02.1867 ст.

Сын: Гавриилов-Михайлов-Никифоров-Ганин (Иванов) Стефан Стефанович

Отец ребёнка: Михайлов-Никифоров-Ганин (Гавриилов) Стефан Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.08.1868 ст.

Дочь: Гавриилова-Михайлова-Никифорова-Ганина (Иванова) Соломония Стефановна

Отец ребёнка: Михайлов-Никифоров-Ганин (Гавриилов) Стефан Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.10.1869 ст.

Дочь: Гавриилова-Михайлова-Никифорова-Ганина (Иванова) Анастасия Стефановна

Отец ребёнка: Михайлов-Никифоров-Ганин (Гавриилов) Стефан Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.03.1871

Сын: Гавриилов-Михайлов-Никифоров-Ганин (Иванов) Иаков (Яков) Стефанович

Отец ребёнка: Михайлов-Никифоров-Ганин (Гавриилов) Стефан Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.06.1872 ст.

Дочь: Гавриилова-Михайлова-Никифорова-Ганина (Иванова) Агрипина Стефановна

Отец ребёнка: Михайлов-Никифоров-Ганин (Гавриилов) Стефан Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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