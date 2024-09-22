Епифанова Дарья Андреяновна
Место рождения
Дата рождения1837 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Гавриилов-Михайлов-Никифоров-Ганин (Иванов) Стефан Стефанович
Отец ребёнка: Михайлов-Никифоров-Ганин (Гавриилов) Стефан Иванович
Дочь: Гавриилова-Михайлова-Никифорова-Ганина (Иванова) Соломония Стефановна
Отец ребёнка: Михайлов-Никифоров-Ганин (Гавриилов) Стефан Иванович
Дочь: Гавриилова-Михайлова-Никифорова-Ганина (Иванова) Анастасия Стефановна
Отец ребёнка: Михайлов-Никифоров-Ганин (Гавриилов) Стефан Иванович
Сын: Гавриилов-Михайлов-Никифоров-Ганин (Иванов) Иаков (Яков) Стефанович
Отец ребёнка: Михайлов-Никифоров-Ганин (Гавриилов) Стефан Иванович
Дочь: Гавриилова-Михайлова-Никифорова-Ганина (Иванова) Агрипина Стефановна
Отец ребёнка: Михайлов-Никифоров-Ганин (Гавриилов) Стефан Иванович