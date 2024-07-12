Алексеев Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексеев Дмитрий

Алексеев Дмитрий

Место рождения

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
21.03.1817

Сын: Дмитриев Емов

Мать ребёнка: не указана

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
01.03.1818

Дочь: Дмитриева Евдокия

Мать ребёнка: не указана

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
19.03.1824

Дочь: Дмитриева Дария

Мать ребёнка: не указана

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
21.07.1827

Сын: Димитриев Семен

Мать ребёнка: не указана

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.