Алексеев Дмитрий
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.03.1817
Сын: Дмитриев Емов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1818
Дочь: Дмитриева Евдокия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.03.1824
Дочь: Дмитриева Дария
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1827
Сын: Димитриев Семен
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно