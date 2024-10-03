Кулеш Феликс Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулеш Нина Феликсовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.12.1921
Мать ребёнка: Кулешова (Тимощенко) Елизавета Григорьевна
Рождение ребёнка
28.10.1922
Мать ребёнка: Кулешова (Тимощенко) Елизавета Григорьевна
Рождение ребёнка
28.10.1922
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1926
Мать ребёнка: Кулешова (Тимощенко) Елизавета Григорьевна
Рождение ребёнка
16.04.1928
Дочь: Кулеш Нина Феликсовна
Мать ребёнка: Кулешова (Тимощенко) Елизавета Григорьевна
Смерть
Неизвестно