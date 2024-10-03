Кулеш Феликс Николаевич Около 1898 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кулеш Феликс Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулеш Нина Феликсовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулеш Николай Феликсович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1921

Сын: Кулеш Иван Феликсович

Мать ребёнка: Кулешова (Тимощенко) Елизавета Григорьевна

Рождение ребёнка
28.10.1922

Сын: Кулеш Петр Феликсович

Мать ребёнка: Кулешова (Тимощенко) Елизавета Григорьевна

Рождение ребёнка
28.10.1922

Сын: Кулеш Петр Феликсович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1926

Сын: Кулеш Николай Феликсович

Мать ребёнка: Кулешова (Тимощенко) Елизавета Григорьевна

Рождение ребёнка
16.04.1928

Дочь: Кулеш Нина Феликсовна

Мать ребёнка: Кулешова (Тимощенко) Елизавета Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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