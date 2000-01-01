(Галимова) Шамсебану — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Галимова) Шамсебану

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Галим

Мать: ?Майда

Смерть
1971
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