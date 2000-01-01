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(Галимова) Шамсебану
(Галимова) Шамсебану
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1906
Дата смерти
1971
Пол
Женский
Отец
Галим
Мать
?Майда
Дети
Не указаны
Добавил:
ИХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец:
Галим
Мать:
?Майда
Смерть
1971
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