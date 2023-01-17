Чернядев Алексей Маркович
Место рождения
Дата рождения09.03.1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Чернядева Ульяна Алексеевна
Мать ребёнка: Худякова Вера Сильверстова
Сын: Чернядев Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Худякова Вера Сильверстова
Сын: Чернядев Сергей Алексееич
Мать ребёнка: Худякова Вера Сильверстова
Дочь: Чернядева Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Худякова Вера Сильверстова
Сын: Чернядев Василий' Алексеевич
Мать ребёнка: Худякова Вера Сильверстова
Сын: Чернядев Иван' Алексеевич
Мать ребёнка: Худякова Вера Сильверстова
Сын: Чернядев Фёдор Алексеевич
Мать ребёнка: Худякова Вера Сильверстова
Мать ребёнка: Худякова Вера Сильверстова
Мать ребёнка: Худякова Вера Сильверстова
Сын: Чернядев Афанасий Алексеевич
Мать ребёнка: Худякова Вера Сильверстова
Сын: Чернядев Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Худякова Вера Сильверстова
Сын: Чернядев Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Худякова Вера Сильверстова
Сын: Чернядев Климент Алексеевич
Мать ребёнка: Худякова Вера Сильверстова