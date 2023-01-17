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Чернядев Алексей Маркович

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Место рождения

Русское, город Киров, Кировская область

Дата рождения

09.03.1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1852 ст.

Отец: Чернятев Марк Андреевич

Мать: Сагадакова Фёкла Васильевна

Русское, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
01.11.1870 ст.

Жена: Худякова Вера Сильверстова

Бракосочетание
01.11.1870 ст.

Жена: Худякова Вера Сильверстова

Рождение ребёнка
07.12.1871 ст.

Дочь: Чернядева Ульяна Алексеевна

Мать ребёнка: Худякова Вера Сильверстова

Русское, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
01.05.1873 ст.

Сын: Чернядев Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Худякова Вера Сильверстова

Русское, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
29.06.1877 ст.

Сын: Чернядев Сергей Алексееич

Мать ребёнка: Худякова Вера Сильверстова

Русское, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
24.02.1879 ст.

Дочь: Чернядева Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Худякова Вера Сильверстова

Русское, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
?.03.1880 ст.

Сын: Чернядев Василий' Алексеевич

Мать ребёнка: Худякова Вера Сильверстова

Русское, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
30.04.1881 ст.

Сын: Чернядев Иван' Алексеевич

Мать ребёнка: Худякова Вера Сильверстова

Русское, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
06.06.1882 ст.

Сын: Чернядев Фёдор Алексеевич

Мать ребёнка: Худякова Вера Сильверстова

Русское, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
23.09.1883 ст.

Сын: Чернядев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Худякова Вера Сильверстова

Русское, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
05.10.1884 ст.

Сын: Чернядев Яков Алексеевич

Мать ребёнка: Худякова Вера Сильверстова

Русское, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
10.01.1886 ст.

Сын: Чернядев Афанасий Алексеевич

Мать ребёнка: Худякова Вера Сильверстова

Русское, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
10.02.1889 ст.

Сын: Чернядев Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Худякова Вера Сильверстова

Русское, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
?.04.1973 ст.

Сын: Чернядев Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Худякова Вера Сильверстова

Русское, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернядев Климент Алексеевич

Мать ребёнка: Худякова Вера Сильверстова

Русское, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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