Авдотья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дегтярева Ховронья Максимовна

Отец ребёнка: Дегтярев Максим Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дегтярева Кирея Максимовна

Отец ребёнка: Дегтярев Максим Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дегтярева Варвара Максимовна

Отец ребёнка: Дегтярев Максим Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дегтярев Максим Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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