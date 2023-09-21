Демидова (Бирюкова) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидова (Бирюкова) Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демидов Василий

Рождение ребёнка
08.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Демидов Василий

Смерть
Неизвестно

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