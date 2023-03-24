Дорошенко Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДорошенко Татьяна Васильевна

Дорошенко Татьяна Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пашкевич Валерия Вячеславовна

Отец ребёнка: Пашкевич Вячеслав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пашкевич Матвей Вячеславович

Отец ребёнка: Пашкевич Вячеслав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пашкевич Вячеслав

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close