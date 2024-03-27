Синицына (Солопова) Ксения Александровна
Место рождения
Дата рождения06.09.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1987
Отец: Солопов Александр
Мать: Солопова (Миронова) Зоя
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
22.08.2009
Муж: Синицын Владислав
Рождение ребёнка
01.09.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Синицын Владислав
Рождение ребёнка
27.09.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Синицын Владислав
Рождение ребёнка
15.11.2021
Дочь: (Синицына) Виктория Владиславовна
Отец ребёнка: Синицын Владислав