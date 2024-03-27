Синицына (Солопова) Ксения Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синицына (Солопова) Ксения Александровна

Место рождения

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область

Дата рождения

06.09.1987

Пол

Женский

Отец

1955 г.р.

Мать

1957 г.р.

Муж

1985 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
2021 г.р.

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1987

Отец: Солопов Александр

Мать: Солопова (Миронова) Зоя

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Место жительства
Неизвестно
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Бракосочетание
22.08.2009

Муж: Синицын Владислав

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.09.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синицын Владислав

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
27.09.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синицын Владислав

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
15.11.2021

Дочь: (Синицына) Виктория Владиславовна

Отец ребёнка: Синицын Владислав

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край

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