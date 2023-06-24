Морозова Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 18.06.1811
Дочь: Морозова (Морозова) Акилина Никитична
Отец ребёнка: Морозов Никита Ефимович
Рождение ребёнка
Около 22.02.1814
Отец ребёнка: Морозов Никита Ефимович
Рождение ребёнка
15.07.1817
Отец ребёнка: Морозов Никита Ефимович
Смерть
Неизвестно