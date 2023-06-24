Морозова Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1776 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Никита Ефимович

Рождение ребёнка
Около 18.06.1811

Дочь: Морозова (Морозова) Акилина Никитична

Отец ребёнка: Морозов Никита Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 22.02.1814

Сын: Морозов Тимофей Никитич

Отец ребёнка: Морозов Никита Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.07.1817

Сын: Морозов Степан Никитич

Отец ребёнка: Морозов Никита Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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