Невотчиков Александр Священник Троицкой Церкви, Красноярской Слободы Максимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1728
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1728
Отец: Невотчиков Максим Дьячек Бегишевского Погосту, Крестовоздвиженской Церкви Лаврентьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Сорокина (Невотчикова) Мария Александрова
Мать ребёнка: Невотчикова Феодосия Семенова
Бракосочетание
До 1753
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Шишева (Невотчикова) Анна Александрова
Мать ребёнка: Невотчикова Феодосия Семенова
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Андреева (Невотчикова) Евдокия Александрова
Мать ребёнка: Невотчикова Феодосия Семенова
Смерть
Неизвестно