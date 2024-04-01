Невотчиков Александр Священник Троицкой Церкви, Красноярской Слободы Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Невотчиков Александр Священник Троицкой Церкви, Красноярской Слободы Максимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728

Отец: Невотчиков Максим Дьячек Бегишевского Погосту, Крестовоздвиженской Церкви Лаврентьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Сорокина (Невотчикова) Мария Александрова

Мать ребёнка: Невотчикова Феодосия Семенова

Бракосочетание
До 1753

Жена: Невотчикова Феодосия Семенова

Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Шишева (Невотчикова) Анна Александрова

Мать ребёнка: Невотчикова Феодосия Семенова

Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Андреева (Невотчикова) Евдокия Александрова

Мать ребёнка: Невотчикова Феодосия Семенова

Смерть
Неизвестно

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