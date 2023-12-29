Забнинский Иван Викторович
Место рожденияКострома, Российская Империя
Дата рождения17.02.1848
Дата смерти25.10.1887
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
юрист
Бракосочетание
1876
Рождение ребёнка
24.11.1881
Сын: Забнинский Сергей Иванович
Мать ребёнка: Забнинская (Анитова) Ольга Николаевна
Смерть
25.10.1887
Похороны
Неизвестно