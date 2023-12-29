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Забнинский Иван Викторович

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Место рождения

Кострома, Российская Империя

Дата рождения

17.02.1848

Дата смерти

25.10.1887

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1857 г.р.

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
юрист
Бракосочетание
1876

Жена: Забнинская (Анитова) Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
24.11.1881

Сын: Забнинский Сергей Иванович

Мать ребёнка: Забнинская (Анитова) Ольга Николаевна

Смерть
25.10.1887
Похороны
Неизвестно

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