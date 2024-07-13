Блохин Стефан Дмитриевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Блохин Стефан Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Блохин Дмитрий Алексеев

Мать: Блохина (Комолова) Домна Прохорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блохина Анна Стефановна

Мать ребёнка: Блохина Евдокия Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блохина Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
29.05.1907

Сын: Блохин Александр Стефанович

Мать ребёнка: Блохина Евдокия Матвеевна

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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