Блохин Стефан Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Блохина Анна Стефановна
Мать ребёнка: Блохина Евдокия Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.05.1907
Сын: Блохин Александр Стефанович
Мать ребёнка: Блохина Евдокия Матвеевна
Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно