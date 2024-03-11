Плешкова Галина Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плешкова Галина Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1966

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1966

Отец: Охотников Леонид Андреевич

Мать: Охотникова Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
17.06.1986

Сын: Плешков Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Плешков Сергей Влалимирович

Рождение ребёнка
01.12.1992

Сын: Плешков Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Плешков Сергей Влалимирович

Рождение ребёнка
15.03.2007

Дочь: Плешкова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Плешков Сергей Влалимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плешков Сергей Влалимирович

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