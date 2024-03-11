Плешкова Галина Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1966
Рождение ребёнка
17.06.1986
Сын: Плешков Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Плешков Сергей Влалимирович
Рождение ребёнка
01.12.1992
Отец ребёнка: Плешков Сергей Влалимирович
Рождение ребёнка
15.03.2007
Дочь: Плешкова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Плешков Сергей Влалимирович
Бракосочетание
Неизвестно