Андрей Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

После 05.08.1868

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: не указан

Мать: Фёкла Филипповна

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
05.08.1868

Жена: Кузнецова (Жесткова) Евдокия Георгиевна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
26.06.1869

Сын: Луконин-Кузнецов Пётр Андреевич

Мать ребёнка: Кузнецова (Жесткова) Евдокия Георгиевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 05.08.1868

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