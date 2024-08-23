Андрей Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиПосле 05.08.1868
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Отец: не указан
Мать: Фёкла Филипповна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
05.08.1868
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
26.06.1869
Сын: Луконин-Кузнецов Пётр Андреевич
Мать ребёнка: Кузнецова (Жесткова) Евдокия Георгиевна
Смерть
После 05.08.1868