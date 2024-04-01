Прянишникова (Женихова?) Екатерина Савина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1765
Дата смерти26.12.1837
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Рождение ребёнка
09.12.1784
Дочь: Богословцева Анна Никифорова
Отец ребёнка: Прянишников Никифор Казак Р.Медвежьего Данилов
Медвежка, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1789
Сын: Прянишников Василий Никифоров
Отец ребёнка: Прянишников Никифор Казак Р.Медвежьего Данилов
Рождение ребёнка
03.10.1791
Сын: Прянишников Филипп Никифоров
Отец ребёнка: Прянишников Никифор Казак Р.Медвежьего Данилов
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Наталья Никифорова
Отец ребёнка: Прянишников Никифор Казак Р.Медвежьего Данилов
Рождение ребёнка
21.07.1801
Дочь: Олимпиада Никифорова
Отец ребёнка: Прянишников Никифор Казак Р.Медвежьего Данилов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прянишников Дмитрий Никифоров
Отец ребёнка: Прянишников Никифор Казак Р.Медвежьего Данилов
Бракосочетание
Неизвестно
дочь драгуна Азовского полку
Смерть
26.12.1837
71 год от удушья