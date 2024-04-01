Прянишникова (Женихова?) Екатерина Савина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрянишникова (Женихова?) Екатерина Савина

Прянишникова (Женихова?) Екатерина Савина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

26.12.1837

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Женихов Савва Отст. Солд. Пп Бат, Кр. Полуденной Иванов

Мать: Женихова Фекла Афанасьева

Рождение ребёнка
09.12.1784

Дочь: Богословцева Анна Никифорова

Отец ребёнка: Прянишников Никифор Казак Р.Медвежьего Данилов

Медвежка, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Прянишников Василий Никифоров

Отец ребёнка: Прянишников Никифор Казак Р.Медвежьего Данилов

Рождение ребёнка
03.10.1791

Сын: Прянишников Филипп Никифоров

Отец ребёнка: Прянишников Никифор Казак Р.Медвежьего Данилов

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Наталья Никифорова

Отец ребёнка: Прянишников Никифор Казак Р.Медвежьего Данилов

Рождение ребёнка
21.07.1801

Дочь: Олимпиада Никифорова

Отец ребёнка: Прянишников Никифор Казак Р.Медвежьего Данилов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прянишников Иван Ii Муж Никифоров?

Отец ребёнка: Прянишников Никифор Казак Р.Медвежьего Данилов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прянишников Дмитрий Никифоров

Отец ребёнка: Прянишников Никифор Казак Р.Медвежьего Данилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прянишников Никифор Казак Р.Медвежьего Данилов

дочь драгуна Азовского полку
Смерть
26.12.1837
71 год от удушья
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close