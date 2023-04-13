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Буцикина Евдокия Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

02.06.1866

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1851

Дочь: Артамонова Дарья Поликарповна

Отец ребёнка: Буцикин Поликарп Григорьевич

Рождение ребёнка
1853

Сын: Буцикин Павел Поликарпович

Отец ребёнка: Буцикин Поликарп Григорьевич

Рождение ребёнка
21.01.1855

Сын: Буцикин Афанасий Поликарпович

Отец ребёнка: Буцикин Поликарп Григорьевич

Рождение ребёнка
04.04.1858

Сын: Буцикин Георгий Поликарпович

Отец ребёнка: Буцикин Поликарп Григорьевич

Рождение ребёнка
14.02.1860

Сын: Буцикин Федор Неизвестно

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буцикин Поликарп Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.06.1866
Причина смерти: чахотка
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