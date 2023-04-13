Буцикина Евдокия Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти02.06.1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1851
Дочь: Артамонова Дарья Поликарповна
Отец ребёнка: Буцикин Поликарп Григорьевич
Рождение ребёнка
1853
Сын: Буцикин Павел Поликарпович
Отец ребёнка: Буцикин Поликарп Григорьевич
Рождение ребёнка
21.01.1855
Сын: Буцикин Афанасий Поликарпович
Отец ребёнка: Буцикин Поликарп Григорьевич
Рождение ребёнка
04.04.1858
Сын: Буцикин Георгий Поликарпович
Отец ребёнка: Буцикин Поликарп Григорьевич
Рождение ребёнка
14.02.1860
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.06.1866
Причина смерти: чахотка