Коргуев Иван Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коргуев Иван Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1920 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Коргуев Яков Петрович

Мать: Коргуева Анна Михайловна

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