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Коргуев Иван Яковлевич
Коргуев Иван Яковлевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1952
Пол
Мужской
Отец
Коргуев Яков Петрович
1915 г.р.
Мать
Коргуева Анна Михайловна
1920 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Отец:
Коргуев Яков Петрович
Мать:
Коргуева Анна Михайловна
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