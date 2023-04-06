Желтопятов Михаил Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желтопятов Михаил Лукьянович

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Место рождения

Курск, город Курск, Курская область

Дата рождения

До 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1846

Отец: Желтопятов Лукьян

Мать: не указана

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
07.03.1866

Сын: Желтопятов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Желтопятова Елена Матвеевна

Рождение ребёнка
03.09.1876

Дочь: Положенцева Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Желтопятова Елена Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Желтопятова Елена Матвеевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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