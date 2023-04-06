Желтопятов Михаил Лукьянович
Место рождения
Дата рожденияДо 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1846
Отец: Желтопятов Лукьян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.03.1866
Сын: Желтопятов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Желтопятова Елена Матвеевна
Рождение ребёнка
03.09.1876
Дочь: Положенцева Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Желтопятова Елена Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно