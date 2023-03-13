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Кулешовъ Сергей
Кулешовъ Сергей
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.08.1799
Пол
Мужской
Отец
Кулешовъ Макаръ
1775 г.р.
Мать
Кулешова (Базлова) Анисья
1779 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1799
Отец:
Кулешовъ Макаръ
Мать:
Кулешова Анисья
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