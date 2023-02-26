Аким Андреев
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1825
Отец: Андрей Иванов
Мать: Евдокия Маркова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1844
Сын: Никита Акимов
Мать ребёнка: Матрона Фёдорова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Фёдорова
Смерть
Неизвестно