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Аким Андреев

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Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1782 г.р.

Мать

До 1782 г.р.

Жена

До 1825 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1825

Отец: Андрей Иванов

Мать: Евдокия Маркова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1844

Сын: Никита Акимов

Мать ребёнка: Матрона Фёдорова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Фёдорова

Смерть
Неизвестно
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