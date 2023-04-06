Кочкарева (Дронова) Акилина Антоновна
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Дронов Антон
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1887
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Александра Денисовна
Отец ребёнка: Кочкарев Денис Григорьевич
Рождение ребёнка
25.05.1890
Отец ребёнка: Кочкарев Денис Григорьевич
Рождение ребёнка
27.01.1892
Отец ребёнка: Кочкарев Денис Григорьевич
Рождение ребёнка
06.01.1894
Сын: Кочкарев Григорий Денисович
Отец ребёнка: Кочкарев Денис Григорьевич
Рождение ребёнка
30.06.1896
Дочь: Ольга Денисовна
Отец ребёнка: Кочкарев Денис Григорьевич
Рождение ребёнка
01.04.1899
Дочь: Мария Денисовна
Отец ребёнка: Кочкарев Денис Григорьевич
Рождение ребёнка
13.01.1902
Дочь: Ксения Денисовна
Отец ребёнка: Кочкарев Денис Григорьевич
Рождение ребёнка
08.10.1905
Дочь: Пелагея Денисовна
Отец ребёнка: Кочкарев Денис Григорьевич
Рождение ребёнка
16.03.1908
Сын: Кочкарев Алексей Денисович
Отец ребёнка: Кочкарев Денис Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно