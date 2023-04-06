Кочкарева (Дронова) Акилина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочкарева (Дронова) Акилина Антоновна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Дронов Антон

Мать: не указана

Бракосочетание
18.01.1887

Муж: Кочкарев Денис Григорьевич

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Александра Денисовна

Отец ребёнка: Кочкарев Денис Григорьевич

Рождение ребёнка
25.05.1890

Сын: Кочкарев Иван Денисович

Отец ребёнка: Кочкарев Денис Григорьевич

Рождение ребёнка
27.01.1892

Сын: Кочкарев Иван Денисович

Отец ребёнка: Кочкарев Денис Григорьевич

Рождение ребёнка
06.01.1894

Сын: Кочкарев Григорий Денисович

Отец ребёнка: Кочкарев Денис Григорьевич

Рождение ребёнка
30.06.1896

Дочь: Ольга Денисовна

Отец ребёнка: Кочкарев Денис Григорьевич

Рождение ребёнка
01.04.1899

Дочь: Мария Денисовна

Отец ребёнка: Кочкарев Денис Григорьевич

Рождение ребёнка
13.01.1902

Дочь: Ксения Денисовна

Отец ребёнка: Кочкарев Денис Григорьевич

Рождение ребёнка
08.10.1905

Дочь: Пелагея Денисовна

Отец ребёнка: Кочкарев Денис Григорьевич

Рождение ребёнка
16.03.1908

Сын: Кочкарев Алексей Денисович

Отец ребёнка: Кочкарев Денис Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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