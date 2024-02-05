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Садовский Петр Логвинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

25.12.1939

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Садовская (Мурашко) Зинаида Агафоновна

Рождение ребёнка
09.10.1939

Дочь: Булега (Садовская) Эмма Петровна

Мать ребёнка: Садовская (Мурашко) Зинаида Агафоновна

Смерть
25.12.1939
Согласно извещения, командир стрелкового взвода разведывательной роты 250 СП, младший лейтенант Садовский Петр Логвинович, погиб в бою с белофинами. (советско -финская война)

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