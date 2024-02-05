Садовский Петр Логвинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смерти25.12.1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.10.1939
Дочь: Булега (Садовская) Эмма Петровна
Мать ребёнка: Садовская (Мурашко) Зинаида Агафоновна
Смерть
25.12.1939
Согласно извещения, командир стрелкового взвода разведывательной роты 250 СП, младший лейтенант Садовский Петр Логвинович, погиб в бою с белофинами. (советско -финская война)