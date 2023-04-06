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Наскин Илья Прохорович

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Место рождения

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

19.07.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1886

Отец: Наскин Прохор Макарович

Мать: Наскин Матрена Лешина

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
24.?.1904

Жена: Наскина Акилина Нораева

Бракосочетание
05.11.1912

Жена: Наскина Фекла Бекшаева

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
31.05.1921

Сын: Наскин Иван Ильич

Мать ребёнка: Наскина Фекла Бекшаева

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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