Наскин Илья Прохорович
Место рождения
Дата рождения19.07.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1886
Отец: Наскин Прохор Макарович
Мать: Наскин Матрена Лешина
Бракосочетание
24.?.1904
Жена: Наскина Акилина Нораева
Бракосочетание
05.11.1912
Жена: Наскина Фекла Бекшаева
Рождение ребёнка
31.05.1921
Сын: Наскин Иван Ильич
Мать ребёнка: Наскина Фекла Бекшаева
Смерть
Неизвестно