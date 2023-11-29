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Ефрем Васильев

Место рождения

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1809 г.р.

Мать

Около 1807 г.р.

Жена

1843 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Василий Иванов

Мать: Евдокия Емельянова

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Андреева

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Елена Ефремова

Мать ребёнка: Марина Андреева

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Марфа Ефремова

Мать ребёнка: Марина Андреева

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1881

Сын: Андрей Ефремов

Мать ребёнка: Марина Андреева

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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