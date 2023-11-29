Ефрем Васильев
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Василий Иванов
Мать: Евдокия Емельянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Андреева
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Елена Ефремова
Мать ребёнка: Марина Андреева
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Марфа Ефремова
Мать ребёнка: Марина Андреева
Рождение ребёнка
1881
Сын: Андрей Ефремов
Мать ребёнка: Марина Андреева
Смерть
Неизвестно