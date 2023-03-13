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Акулина Иванова
Акулина Иванова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1660
Дата смерти
До 1769
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Анисимъ
Дети
Максимъ
1688 г.р.
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1688
Сын:
Максимъ
Отец ребёнка:
Анисимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Анисимъ
Смерть
До 1769
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