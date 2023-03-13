Акулина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкулина Иванова

Акулина Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1660

Дата смерти

До 1769

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1688 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1688

Сын: Максимъ

Отец ребёнка: Анисимъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисимъ

Смерть
До 1769
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close